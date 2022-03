Le-Havre. HAC : le calendrier 2018/2019 de la Ligue 2 dévoilé

En football, le calendrier 2018/2019 de la Ligue2 a été dévoilé jeudi 7 juin 2018. Le HAC (Seine-Maritime) débutera par un déplacement à Lorient, ce sera le vendredi 27 juillet 2018. Le premier match à domicile, au Stade Océane, est prévu le vendredi 3 août 2018 contre Grenoble.

Les dates à retenir

Parmi les rencontres à retenir. Les havrais accueilleront Troyes le vendredi 21 septembre 2018 (match retour le vendredi 22 février 2019), un déplacement à Metz est prévu le vendredi 28 septembre 2018 (match retour le vendredi 1er mars 2019), Brest se jouera d'abord à l'extérieur (le vendredi 24 août 2018) pour un match à domicile le vendredi 1er février 2019 et pour l'affrontement contre Nancy, match à l'extérieur le vendredi 14 septembre 2018 et à domicile le vendredi 15 février 2019. Concernant le déplacement en Corse, le HAC jouera l'AC Ajaccio le jeudi 11 octobre 2018, avec un peu moins de tensions (on l'espère).