Les sports dans la région : Foot, basket, hockey sur galce, hippisme, tennis !

Les amateurs de courses hippiques suivront attentivement ce dimanche après-midi, sur l’hippodrome de Vincennes, le prix Cornulier, la plus belle épreuve de trot monté avec une armada de chevaux bas-normand. Ils seront pas moins de 12 sur les 18 partants ! Parmi lesquels Oyonnax, né dans l’Orne et entraîné près de Caen. Le cheval a maintenant 10 ans, c’est son dernier meeting d’hiver. Oyonnax qui avait terminé 4ème de ce prix, l’année dernière, avait remporté le prix d’Amérique il y a deux ans !

foot, En National,

Cherbourg s’incline 3 à 2 face à Luzenac. Pourtant les bas-normands menaient jusqu’au début de la seconde période de jeu ! Cherbourg s’enfonce encore un peu plus à la 18ème place !

En DH, Alençon s’est imposé à domicile face à Hérouville, 3 à 0…au classement les ornais sont

4ème . Les Ptt Caen battent Avranches 3 à 0. Vire, le second, s’impose à Dives 2 à 0. Un nul 2 partout entre

la Maladrerie et Ouistreham, et St-Lô reste leadeur du classement en battant Equeurdreville 3 à 1.

Basket : en Pro A, Le Mans a vaincu sur son parquet, Lyon-Villeurbanne, 84 à 72. Au terme de cette

15ème journée, les sarthois sont 3ème .

En ligue féminine ce dimanche après-midi, Mondeville, reçoit le leader, Challes les Eaux !

Hochey sur glace : Les drakkars de Caen sèchement battus par Briançon, 4 à 0 ! Les caennais engrange ici, leur 6ème revers, et plongent à la 11ème place.

Tennis : le tournoi Future de Bagnoles de l'Orne, finale ce dimanche après midi. Alexis Penaud, qualifié samedi, aux dépends du favori Nicolas Renavand, blessé, affrontera l'allemand Moritz Bauman, match à 15h