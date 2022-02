Trois astronautes en route vers l'ISS à bord d'une fusée Soyouz

Six mille heures d'entraînement, deux jours de voyage, cinq mois dans l'espace...un cosmonaute russe et deux astronautes américain et allemand ont décollé mercredi des steppes du Kazakhstan à bord d'un vaisseau Soyouz pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS).