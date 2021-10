Le box-office des nouveautés ciné de la semaine

Selon le box-office Relaxnews, près de 57.000 spectateurs ont découvert le jour de sa sortie la version de David Fincher du succès en librairie Millénium. Le film réunissant Daniel Craig et Rooney Mara devance de peu la comédie romantique de Frédéric Beigbeder. L'Amour dure trois ans a attiré plus de 53.000 personnes. Suivent deux autres réalisations françaises : Et si on vivait tous ensemble? avec Jane Fonda, Pierre Richard et Guy Bedos et Ma première fois.