Maison, Déco et Jardin sont à l'honneur à Condé/Vire!

Après un salon sous le signe du Mariage, Mc Evenements vous a concocté pour ce 21 et 22 Janvier un salon mettant à l'honneur et rassemblant les professionnels de la décoration, de la Maison et du Jardin.



Ils seront près de 40 exposants à pouvoir vous renseigner. Venez leurs poser vos questions tout le week-end à la Salle Condé Espace à Condé/Vire tout près de Saint-Lô.



Vous entendrez Muriel de la Croix, organisatrice tout à l'heure à 10h25.