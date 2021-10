Anggun a enregistré sa chanson pour l'Eurovision

La chanteuse Anggun représentera la France lors du concours de l'Eurovision avec la chanson baptisée Echo (you and I), le titre est signé William Rousseau et Jean-Pierre Pilot, qui ont collaboré avec Zazie, Christophe Willem ou pour le spectacle Mozart, l'opéra rock. Il devrait être disponible dans le commerce au mois de mars puis dans une version mise à jour de son album Echos, sorti à l'origine en 2011.

La finale du Concours de l'Eurovision est prévue pour le samedi 26 mai à Bakou (Azerbaïdjan).