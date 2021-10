A chaque fois, il n’a écopé que de sursis. Mais, le 11 juin dernier, sa comparution immédiate à Lisieux, pour un vol supplémentaire, lui vaut un emprisonnement ferme immédiat. Tombent aussi ses sursis. Pour sa première incarcération, sa libération est fixée au 26 décembre 2014 ! A la maison d’arrêt, depuis six mois, il a déjà fait l’objet de quatre procédures disciplinaires. Le 11 janvier dernier arrive dans sa cellule un co-détenu avec lequel il ne s’entend pas. F.V commence à taper du pied sur la porte. Incommodé, le surveillant de l’étage inférieur intervient. Dès l’ouverture de la porte, le détenu se déchaîne, agrippe le surveillant et lui enserre le cou à l’aide de son bras replié. A l’audience de comparution immédiate vendredi 13 janvier, le prévenu se présente comme “vivant dans un monde où il n’a rien à perdre et dont il n’attend rien”. Il n’exprime aucun regret. F.V a finalement été condamné à trois ans de prison supplémentaire et à un transfert immédiat à la maison d’arrêt de Coutances (Manche).