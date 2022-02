Le-Havre. Devenir volontaire pour la Coupe du monde féminine de football

La Coupe du monde féminine de football sera l'événement sportif de l'année 2019 en France. L'événement se déroulera du jeudi 7 juin au dimanche 7 juillet 2019 et Le Havre (Seine-Maritime) fera partie de la fête. La cité Océane accueillera sept rencontres entre le vendredi 8 juin et le jeudi 27 juin 2019. 1,3 million de billets seront vendus pour l'ensemble du tournoi et la coupe va rassembler 24 équipes. Pour gérer un événement aussi important toutes les villes organisatrices (Paris, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice, Reims, Rennes et Valenciennes et Le Havre) vont avoir besoin de volontaires.

Des bénévoles pour assurer la logistique

Il s'agit de gérer l'accueil du public, des équipes ou de la presse. Il y a également besoin d'aide dans la gestion de la billetterie, des matchs ou encore de la logistique. Sur Le Havre, ce sont 250 bénévoles qui seront recrutés. La campagne de recrutement a été lancée jeudi 31 mai 2018 devant l'hôtel de ville de la cité Océane, en présence du premier bénévole. Il s'agit de Sébastien.

Sébastien, le premier bénévole havrais, est âgé de 39 ans. C'est un docker. Il avait déjà été bénévole lors des 500 ans du Havre en 2017. C'est l'ambiance de groupe qui l'a poussé à postuler pour la Coupe du monde.

Pour être bénévole il y a trois critères : être majeur, motivé et disponible les jours de matchs. Le recrutement se fait exclusivement par le net via le site de la FIFA.

