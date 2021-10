Le Buquet’s, à quelques pas du Vaugueux

Mais contre toute attente, à l’arrière du restaurant, je découvre une seconde salle. “Récente”, m’indique le patron. En lieu et place se trouvait en effet avant un magasin pour enfants spécialisé dans les jeux en bois. L’endroit a été refait à neuf : pierre apparente et murs rouge flamboyant !



Plus de tiramisu aux fruits !

Le midi, le Buquet’s propose une offre à trois plats pour 11,50€. En entrée au choix : quiche lorraine maison, rillettes de thon et son toast chaud, terrine du chef ou jambon macédoine. En plat, une bavette grillée, un filet de perche à la provençale, une échine de porc aux herbes ou un sauté de dinde à la normande, sont proposés aux clients. Le dernier plat me tente plutôt. Je le précède de la quiche lorraine. C’est bon et plutôt rapidement servi. Le sauté de dinde à la normande est lui accompagné de frites. Elles sont faites maison !

Pour parachever le repas, la carte propose ce midi-là un tiramisu aux fruits maison, une tarte aux pêches maison ou de l’ananas frais. Je choisis la première option. La serveuse me précise que ce dessert ayant été plébiscité, il n’est plus disponible. Je me tourne alors vers l’ananas. C’est léger !

Pratique. Le Buquet’s 9, rue Buquet, à Caen. Tél : 02 31 06 08 18