Handball (Proligue) : recrutement terminé pour les Vikings de Caen

Période qui s'y prête et infos qui circulent, les Vikings de Caen ont bouclé leur recrutement pour la saison 2018-2019. Suite aux départs de Rosales, Mancelle, Zeljic, Aguilar et Serdarevic, les dirigeants caennais ont misé sur la jeunesse et l'expérience. En espérant que le combo s'avère gagnant !

Avant même le mois de juin, les dirigeants du Caen Handball ont clôturé leur recrutement pour la saison 2018-2019. Au total, cinq nouveaux visages feront parti du collectif : deux arrières gauche dont un polyvalent en tant que demi-centre, un gardien de but, un ailier et un pivot. Le premier enregistré est un grand serbe nommé Davorin Vujovic, qui remplacera poste pour poste Rosales, reparti en Espagne. Il évoluait à Besançon la saison dernière et est attendu pour ses tirs puissants de loin et sa solidité défensive.

Un équilibre entre jeunesse et expérience

S'ajoute à lui deux voisins en provenance de la JS Cherbourg : le jeune gardien Jordy Jacoby et l'arrière Axel Rosier, passés tous les deux au PSG Handball, faisant le bonheur du vice-président, Thomas Lamora. "Je pense qu'Axel sera déterminant rapidement. On a réussi à le recruter au moment où il s'installe dans le championnat. Quant à Jordy, on l'avait remarqué depuis quelques temps. C'est un jeune à potentiel qui va encore progresser".

Loïc Vancauwenberghe, nouveau pivot, avait quant à lui joué avec Macira Sacko à Angers (D2). Un atout de taille, du haut de ses 1m90, qui n'est pas négligeable pour remplacer l'ex-capitaine Aguilar. "Il a le même profil que Jordan Allais mais en plus athlétique. Il est très combatif, rude en défense et sûrement revanchard car il ne jouait pas beaucoup à Billère". Il formera un trio avec Allais et Rossi. "L'idée était de renforcer encore notre défense et d'être dangereux de tous les côtés. L'an dernier, l'équipe avait tendance à s'appuyer sur Mancelle à l'aile mais je pense que là, on a plusieurs cartouches différentes pour être plus imprévisible", se réjouit Lamora.

Alexandre Thomas, la cerise sur le gâteau

Et si le Caen Handball peut se targuer de n'avoir aucun joueur "qui découvre la Proligue" d'après Thomas Lamora, Alexandre Thomas en est la preuve flagrante. "Il arrive avec une expérience rassurante. Il apportera sur la finition et arrivera à canaliser la jeunesse". Cet ailier formé à Montpellier et promu en Starligue avec Tremblay la saison passée apportera sa vitesse et son sens du but. Il aura la lourde de tâche d'égaler a minima les performances de Mancelle sur son côté droit. En attendant, place aux vacances jusqu'à une reprise prévue le 28 juillet prochain.

Le groupe pour 2018-2019 : Allais, Corneil, Rosier, Garcia, Langevin, Thomas, Pleta, Sacko, Rossi, Vancauwenberghe, Vujovic. GB : Arsenic, Jacoby. Entr : P.Mahé.

