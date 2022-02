Darnétal. À Darnétal, la ressourcerie Résistes veut déménager pour s'agrandir

L'an dernier, 230 tonnes d'objets en tout genre ont été récupérées par la ressourcerie Résistes. L'association, installée depuis octobre 2015 à Darnétal (Seine-Maritime), est en plein développement : "Le public s'aperçoit que l'on peut consommer différemment alors que l'on épuise les ressources naturelles", explique Sophie Courtois, la coordinatrice de Résistes.

Ainsi, en 2017, l'association a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 72% sur un an, terminant l'année sur un excédant de 14 000 euros. "Les apports volontaires, dans notre boutique, sont en augmentation avec 55% de collecte en plus sur une année", poursuit Sophie Courtois. Pour toutes ces raisons, l'association a besoin de faire face à la demande et a d'ailleurs obtenu un local supplémentaire de 270 m² pour stocker.

Un local doublé

Mais cet espace n'est pas encore suffisant : "Nous ne sommes pas propriétaire ici alors que nous avions dans l'idée de faire des travaux entre nos deux locaux, affirme Sophie Courtois, surtout le montant était très élevé". L'association a donc rencontré ses partenaires et les collectivités pour acheter un nouveau lieu entre 2000 et 2500 m², alors que la ressourcerie dispose aujourd'hui d'un local de 1350 m². Avec cette surface supplémentaire, il s'agira surtout d'augmenter la taille de la boutique qui ne permet pas, pour le moment, de disposer tous les produits présents dans le stock.

Résistes souhaite rester au plus proche de Rouen, "pour faciliter la venue dans la boutique", et travaille sur ce projet pour l'horizon 2019. "Si nous avons des locaux plus grands, il nous faudra aussi une main-d'œuvre supplémentaire", note Sophie Courtois, alors que 13 salariés travaillent actuellement dans la ressourcerie, dont six en insertion.

Premier festival Récup'art

La ressourcerie participe également au premier festival Récup'art, au Parc des expositions à Rouen, "une grande fête de la récupération pour sensibiliser autour de la gestion des déchets", détaille Sophie Courtois. L'occasion de montrer aussi la capacité des ressourceries à transformer et à relooker des objets destinés à la décharge.

Ce festival est organisé par le Collectif normand des ressourceries et des acteurs du réemploi, dont fait partie Résistes. L'évènement reviendra tous les ans en Normandie et le prochain rendez-vous, en 2019, pourrait se tenir à l'Abbaye du Valasse, à Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime).

Pratique. Festival Récup'art au Parc-expo à Rouen. Vendredi 1er juin 2018 de 10 heures à 19 heures, samedi 2 juin de 10 heures à 22 heures et dimanche 3 juin 2018 de 10 heures à 18 heures. Entrée libre et gratuite.