Saint-Étienne-du-Rouvray. Grève à l'hôpital du Rouvray : l'ARS met en place une mission d'appui

L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie s'exprime au neuvième jour de la grève de la faim entamée par des agents du centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Dans un communiqué, transmis mercredi 30 mai 2018, elle annonce avoir diligenté une "mission d'appui flash pour accompagner le centre hospitalier du Rouvray".

• À lire aussi. Grève à l'hôpital du Rouvray : un appel à la Ministre de la santé



Dans le détail, l'ARS annonce d'ores et déjà la "poursuite des mesures incitatives destinées à favoriser le recrutement de psychiatres", en passant principalement par l'augmentation du nombre d'internes. Une mesure, non chiffrée, qui rejoint celle annoncée mardi 29 mai 2018 par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn : "Nous allons augmenter les ressources humaines", a-t-elle affirmé sur la chaîne Cnews.

Des propositions d'ici fin juin 2018

Il s'agit d'une des principales revendications des grévistes de la faim qui demandent la création de 52 postes pour "combler les arrêts maladie et, surtout, de faire du soin en psychiatrie", a expliqué Jean-Yves Herment, l'un des grévistes, mardi 29 mai 2018, lors de la venue de Benoît Hamon sur place. L'Agence régionale de santé va aussi accompagner de l'établissement pour "améliorer les conditions d'hospitalisation à temps complet des adolescents".

Pour "identifier des solutions concrètes", l'ARS va confier cette mission d'appui à trois personnes : un directeur d'hôpital, une directrice des soins et un médecin psychiatre qui auront un profil "multidisciplinaire" et "disposant d'une connaissance du contexte hospitalier et du champ de la psychiatrie en particulier".

• À lire aussi. Des agents de l'hôpital psychiatrique du Rouvray en grève de la faim



Cette mission commencera son travail mercredi 6 juin 2018 et transmettra son analyse et ses propositions dans un délai maximal de trois semaines après, à la directrice générale de l'ARS. Il s'agit "d'analyser et de quantifier de manière précise les besoins humains et immobiliers nécessaires pour garantir la délivrance de soins de qualité", poursuit le communiqué de l'Agence.