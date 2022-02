Rouen. Rugby : Rouen a laissé filer son rêve de Pro D2

Gagner par plus de trois points sur le terrain d'une équipe invaincue à domicile depuis deux ans, c'était un défi de taille pour le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime). Et la marche était finalement trop haute pour les Lions, condamnés à l'exploit pour rejoindre la Pro D2. Malgré l'ouverture du score sur une pénalité, les Rouennais ont ensuite subi la loi de Bourg-en-Bresse. Auteurs de deux essais, les Burgiens ont pu rejoindre les vestiaires avec un matelas d'avance confortable (17-6).

Les Rouennais sont tombés sur plus coriace

À l'inverse, les Rouennais se sont cassé les dents pendant tout le match sur une défense solide et très rapide dans les replacements. William Takai, au terme d'une belle poussée collective, est parvenu à aplatir le ballon dans l'en-but, tout comme PJ Gidlow dans les dernières secondes, quand le sort du match était déjà scellé… Les Burgiens ont donné l'impression de dominer l'ensemble de la rencontre et l'ont finalement emporté 23 à 18.

Les Lions ne seront donc pas la première équipe normande à accéder au monde du rugby professionnel, mais ce n'est que partie remise puisque la troupe de Richard Hill pourra retenter sa chance l'année prochaine avec plus d'expérience. Après cette première tentative dans l'antichambre de la Pro D2, le RNR ressort plus fort, avec un jeu souvent agréable à regarder et moins d'erreurs commises que par le passé. Après tout, le président Jean-Louis Louvel a toujours martelé qu'il se laissait deux ans pour accéder à la Pro D2. L'année prochaine, ses Lions seront encore dans les temps de passage.