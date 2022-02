Corées: le président Moon Jae-in a rencontré Kim Jong Un à Panmunjon

Les deux dirigeants se sont entretenus durant deux heures à Panmunjon, où ils s'étaient déjà rencontrés le mois dernier et avaient fait une déclaration commune dans laquelle ils s'engageaient à améliorer leurs relations. "Ils ont eu un échange de vues et ont discuté des moyens de mettre en oeuvre la déclaration de Panmunjon et d'assurer le succès du sommet américano-nord-coréen", selon un communiqué de la présidence sud-coréenne.

A LIRE AUSSI.

Pyongyang va rouvrir le téléphone rouge après l'offre de dialogue de Séoul

Pence rassure le Japon, Pyongyang promet des tirs hebdomadaires

Corée du Nord: fin des consultations en Suède, sans annonce concrète

Pyongyang garde une attitude de défi après les sanctions

Pyongyang garde une attitude de défi après les sanctions