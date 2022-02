Cherbourg. A Cherbourg, 200 habitants évacués pour neutraliser cinq bombes

Pas de grasse matinée, samedi 26 mai 2018, pour 215 habitants de Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Ils ont dû quitter leur domicile à partir de 8h, dans les quartiers du Maupas et des Rouges Terres.

⚠️Opération de #débombage à @CherbourgEnCot

Le périmètre est évacué. Les opérations de débombage sont en cours. pic.twitter.com/weBKBtpUj8 — Préfet de la Manche (@Prefecture50) 26 mai 2018

Près du lycée Tocqueville

Une évacuation nécessaire, afin de permettre de neutraliser non pas une, mais cinq bombes de la Seconde guerre mondiale. Des munitions mises au jour le 22 mars dernier lors de travaux dans la Carrière de l'Ouest, qui surplombe l'est de la ville et notamment le lycée Tocqueville, qui est compris dans le périmètre de sécurité de 400 mètres.

Le temps de l'opération, qui se terminera au maximum à 19h, un accueil est prévu pour les riverains au foyer Marguerite Goubert, 54 avenue Bremerhaven, à côté de la salle Jean Nordez.

A LIRE AUSSI.

Bombe "blockbuster" à Francfort: plus de 60.000 habitants évacués

Dans le Calvados, une bombe à désamorcer, 800 habitants évacués

Bombe américaine : fin des opérations à Condé-sur-Vire, 1000 habitants ont été évacués

Une bombe désamorcée dans l'Orne

Opération de déminage réussie à Colombelles