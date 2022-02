Le-Havre. Au Havre les étudiants vivent dans des conteneurs

La Résidence A Docks est une cité universitaire implantée au Havre (Seine-Maritime). La première résidence de France construite à base de conteneurs. Elle a été inaugurée le lundi 30 août 2010 par Valérie Pécresse, à l'époque ministre de l'enseignement supérieur. Le concept a vu le jour dans le milieu des années 2000 aux Pays-Bas et notamment à Amsterdam. L'idée est d'assembler plusieurs conteneurs pour réaliser un logement (appartements ou maison).

La cité A Docks est située près du port du Havre. - Gilles Anthoine

Dans le cas du Havre, chaque logement fait 25 m2. Les caissons sont superposés sur quatre niveaux et s'organisent autour d'une cour intérieure. La Résidence A Docks s'intègre parfaitement au paysage industriel de la cité Océane. Elle est implantée rue des Chargeurs réunis, non loin du port.

Des studios tout équipés

L'utilisation de conteneurs a permis de répondre rapidement au manque de logements pour les étudiants dans la ville du Havre. Cent studios sont mis à la location par le CROUS. Le prix du loyer est de 372 euros. Chaque studio est équipé d'une cuisine équipée avec une table et deux chaises, pour les sanitaires d'un lavabo, d'une douche et d'un WC, et pour le coin nuit, d'un lit une place, d'une étagère, d'une penderie, d'un bureau et d'une chaise.

La cité A docks propose une centaine de logements. - Gilles Anthoine

Pour que les étudiants puissent travailler dans de bonnes conditions, les studios sont aussi équipés d'une prise téléphone, d'une prise télé et d'un accès internet par wifi. Côtés défauts : un ballon d'eau chaude de seulement 30 litres et une isolation thermique qui a été critiquée par les utilisateurs lors de la première année d'utilisation. Depuis des travaux d'ajustement ont été réalisés et les jeunes locataires semblent satisfaits.