Ken Follett trouve l'inspiration en visite à la Tapisserie de Bayeux

L'auteur de romans à succès Ken Follett était en visite à la Tapisserie de Bayeux (Calvados) le mercredi 23 mai 2018 pour préparer son nouveau roman dont l'intrigue se déroulera au XIe siècle.

C'est à la tapisserie de Bayeux (Calvados) que l'écrivain Gallois Ken Follett cherche à "comprendre pourquoi des œuvres et des édifices telles que les cathédrales ont été construites." Ses œuvres à succès comme les "Piliers de la Terre" sont traversées par l'histoire que ce passionné met toujours en scène. C'est pour cette raison qu'il s'inspire de la tapisserie de Bayeux pour l'écriture de son nouveau roman qui sortira en 2020. Le maire de Bayeux, Patrick Gomont, et quelques élus, ont profité de la venue de l'écrivain pour le rencontrer et faire dédicacer des livres.

Le Moyen Âge à l'honneur dans son prochain roman

C'est au Moyen Âge que l'intrigue de l'auteur prendra place, et le protagoniste de son roman sera constructeur de bateaux, "Mon nouveau roman se déroulera au XIe siècle. La Tapisserie est une des seules traces de cette époque que nous avons pour témoigner, avec le Doomsday Book (grand inventaire de l'Angleterre réalisé pour Guillaume le Conquérant, l'équivalent d'un recensement national ndrl) écrit par les Normands aussi", explique l'auteur.

Une modernisation apportée par les Normands

Le roman évoquera la vogue de modernisation et une évolution sociale qu'ont apportées les Normands. "Les Normands, quand ils ont envahi l'Angleterre, ont apporté une civilisation plus avancée", explique Ken Follett. Cette évolution a créé des tensions en Angleterre. C'est une fiction sociale et historique que Ken Follett racontera dans son prochain roman.

Ce n'est pas la première fois que Ken Follett vient en Normandie, l'auteur est venu à de multiples reprises au Mont-Saint-Michel (Manche). En visite actuellement à Honfleur (Calvados), l'auteur a d'ailleurs profité de son séjour en France pour profiter du soleil de la Normandie en dégustant une boisson anisée.