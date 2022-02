Le-Havre. Les réactions après le rejet de la LFP des réclamations du HAC

La Ligue de football professionnel (LFP) a entériné mardi 22 mai 2018 le résultat du match Ajaccio-Le Havre du dimanche 20 mai 2018. Un match de barrage d'accession à la Ligue 1. La rencontre a été émaillée d'incidents. La LFP, pour le match de barrage contre Toulouse mercredi 23 mai 2018, a ordonné une rencontre à huit-clos et dans un stade neutre (celui de Montpellier). De plus, l'entraîneur corse, Olivier Pantaloni et le joueur, Faiz Selemani, sont suspendus à titre conservatoire.

Le HAC se veut combatif

Le HAC a réagi assez rapidement dans l'après-midi du mardi 22 mai 2018. Le club havrais dit poursuivre son combat et faire appel de la décision de la LFP. Les joueurs et les membres du staff ciel et marines se sont entraînés normalement durant la journée, en vue de la rencontre contre Toulouse, mercredi 23 mai 2018.

« On n'est pas d'accord et on espère que la commission d'appel va se tenir rapidement. En attendant, on continue de s'entraîner. Les joueurs sont déçus, mais contents d'être ensemble » Christophe Revault pic.twitter.com/5o4jx47q9U — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) May 22, 2018

Supporters : entre amertumes et colère

Les supporters du HAC ne décolèrent pas. Ils ont un vrai sentiment d'injustice. Écoutez Olivia Detivelle, la présidente du Kop Ciel et Marines :

Plusieurs médias souhaitent un mot de "l'initiateur de la pétition". Eh bien c'est simple et ça tient en 7 lettres : "Dégouté !" Voilà. #ACAHAC — Tous Avec le HAC ! (@TousAvecLeHAC) May 22, 2018

Sur les réseaux sociaux, les fans du HAC ont pris fait et cause pour l'équipe normande.

Écoutez Romain Martin, membre du groupe @hactu_fr :

La @LFPfr rejette toutes les demandes du @HAC_Foot et cautionne donc tous les actes de violences, de racismes, d'insultes et tous les faits de jeu qui se sont produit ce week-end. #HAC #TeamHAC pic.twitter.com/b0wR8NfnZS — Hactu_fr (@hactu_fr) May 22, 2018

Les élus normands derrière le HAC

Les élus normands prennent position en faveur du club havrais. Ils mettent en avant la mauvaise image pour le football et le mauvais exemple pour les plus jeunes.

Écoutez Sébastien Tasserie, maire adjoint du Havre en charge du sport :

La Ligue de Football Professionnel, dont il faut saluer le courage pour s'attaquer aux problèmes qui hélas gangrènent le foot, a donc décidé d'accorder à Toulouse ce qu'elle a refusé au Havre.. un match sur terrain neutre garant de l'équite sportive !! — Hubert de La Batie (@HdeLaBatie) May 22, 2018

À noter que le procureur de la République d'Ajaccio a ouvert mardi 22 mai 2018 plusieurs enquêtes, notamment pour injures à caractère racistes et violences en réunion… Une première enquête vise le caillassage du bus du Havre vendredi 18 mai 2018… Une deuxième enquête porte sur le coup dans le dos qu'a reçu le président du club havrais Vincent Volpé, lors de la rencontre de dimanche.