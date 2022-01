Le-Havre. 900 km à vélo entre La Normandie et Rhône-Alpes pour les enfants malades

Un défi sportif pour la bonne cause : réaliser 900 km à vélo entre Le Havre (Seine-Maritime) et Rive-de-Gier (entre Lyon et Saint-Etienne dans la Loire) en passant par Évreux, Versailles, Auxerre, Autun, Mâcon et Lyon. À l'origine du projet, Olivier Cressens, un policier de Saint-Chamond, qui est vice-président de l'association Killian. Killian est son fils de 17 ans atteint du syndrome d'Angelman. Son cerveau ne s'est pas développé normalement et il est lourdement handicapé.

Récolter des dons

C'est la deuxième année consécutive qu'Olivier Cressens se lance dans un défi sportif pour récolter de l'argent. En 2017, 3 000 euros ont été reversés au profit d'enfants et de familles touchés par la difficulté du handicap. Écoutez Olivier Cressens :

Olivier Cressens part dimanche 20 mai 2018 du Havre. Il va réaliser 900 km à vélo jusqu'à Rive-de-Gier. Il sera accompagné par sept collègues policiers. Ils le suivront en courant et en relais. Pour suivre ce périple ou faire un don, rendez-vous sur le site internet de l'association killian.