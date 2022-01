Essay. 70 Rallycross ont été disputés sur la piste d'Essay-Orne

[RENCONTRE]. La deuxième manche du Championnat de France de Rallycross est disputée samedi 19 mai et dimanche 20 mai 2018 sur le circuit de l'ASA des Ducs, à Essay, près d'Alençon (Orne).

Le plus ancien circuit de Rallycross en France

Il s'agit du plus ancien circuit de Rallycross en France, et l'épreuve du samedi 19 mai et du dimanche 20 mai 2018 est la soixante-dixième qui est disputée sur cette piste, née il y a 42 ans !

Dominique Lunel était là dans un champ avec un tracteur pour y dessiner ce qui allait devenir l'actuelle piste de Rallycross ornaise. Souvenirs :

Dominique Lunel Impossible de lire le son.

Outre l'actuelle piste de Rallycross à Essay, c'est désormais une autre piste 100% en terre qui est en projet, pour y disputer des épreuves d'Auto-Cross.