Les Cranberries de retour sur scène en France !

Les premiers billets seront en prévente sur le site de GDP le vendredi 13 janvier à partir de 10h. Les Irlandais doivent sortir le 27 février leur sixième album studio, Roses.

Les Cranberries ont vendus plus de 30 millions de disques dans le monde et ont eu leur heure de gloire au milieu des années 90 avec des tubes comme Linger, Zombies ou encore Ode To My Family.

Le groupe s'était séparé au début des années 2000 après l'échec de leur album Wake Up and Smell the Coffe. Il s'est reformé en 2009 et a réalise en 2010 une première tournée en préambule à l'enregistrement de leur nouveau disque.