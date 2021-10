Le Président de la République salue la mémoire du gendarme ornais

"Je veux dire ma peine à l'annonce du décès ce matin, il y a quelques minutes, de l'adjudant Ludovic Richard, de la brigade de gendarmerie d'Alençon, qui a été fauché par un véhicule alors qu'il traversait la route pour se rendre auprès des victimes d'un accident, il avait 32 ans", a déclaré M. Sarkozy.

"C'est l'occasion pour tous nos compatriotes de comprendre les servitudes des fonctionnaires et des militaires, et je suis sûr que, quelle que soit (sa) sensibilité, chacun voudra s'associer à la mémoire et à la tristesse de la famille de ce gendarme de 32 ans, tué parce que, sur la route, il y a des gens qui ne comprennent pas que tout n'est pas permis", a-t-il ajouté.