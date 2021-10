Dakar 2012: Magnaldi dans les 20, Thomasse tout près du top 10

"La spéciale été dessinée pour Thierry Magnaldi qui avait hier annoncé la couleur"... Le pilote du team Dessoude s'est battu comme un "beau diable" hier. 11ème de la spéciale, il allait même probablement entrer dans les 10 premiers, en tête de la catégorie 2 roues motrice, leader des buggies. Au terme de la spéciale, ila du se contenter de la 17ème place. Dans le secteur des dunes, l'équipage étant victime d'un problème de tuyau de gonflage, le buggy s'est ensablé. Coût de l'opération 30 minutes..."C'est le Dakar"...dixit André Desoude

Pour Pascal Thomasse, la course continue de bien se passer, à l'attaque encore hier, le pilote du team sourdin MD Rallye sport est encore entré dans les 15 et sa constance sur ce Dakar 2012, lui permet de gagner encore une place au général, il est désormais 12ème avec encore ce petit espoir d'aller chercher un top 10 même si cela s'annonce difficile puisqu'il pointe à plus d'une heure de cette fameuse 10ème place... mais... Qui sait?