Moins d’habitants : Caen et l’agglo en pente douce

Selon ses projections, notre région en compterait 1,471 million (+0,20%) et le Calvados 680 908 (+0,38 %). Caen, créditée de 109 312 habitants, en aurait perdu 587 en un an (- 0,53 %). Et la population de la communauté d’agglomération Caen la mer ( 217 253) accuserait une diminution annuelle de 1 042 habitants (-0,43%). Alors que ville et aggloenregistraient toutes deux une hausse prometteuse l’an dernier. Les apparences sont trompeuses : le boom des constructions pourtant réel ne semble pas encore enrayer une érosion démographique qui entraîne celle des dotations de l’Etat.

Dans ce contexte négatif, Ifs devient la 3e ville de l’agglo au détriment de Mondeville, tandis que Carpiquet, Démouville, Cormelles, Giberville et Louvigny affichent également leur dynamisme.



L’agglo en chiffres

. Caen : 109 312 (-0,53 % en un an)

. Hérouville : 21 893 (-1,67)

. Ifs : 10 922 (+ 0,92)

. Mondeville : 9 600 (-3,29)

. Blainville. 5 952 (-0,83)

. Colombelles : 5 728 (-2,83)

. Giberville : 4 887 (+2,43)

. Cormelles : 4 603 (+2,76)

. Bretteville : 4 015 (-1,10)

. Fleury : 4 014 (-1,20)

. Démouville : 3 277 (+3,6)

. Louvigny : 2 733 (+2,55)

. Hermanville : 2 698 (-0,36)

. Lion : 2 600 (+0,61)

. Biéville : 2 533 (+0,31)

. St-Germain : 2416 (-0,78)

. St-Contest : 2 390 (+1,78)

. Carpiquet : 2 355 (+ 4,75)

. Cuverville : 2 053 (-0,77)

. Bénouville : 1 965 (+0,97)

. Mathieu : 1 942 (- 0,10)

. Sannerville : 1636 (+1,86)

. Epron : 1 572 (-1,62)

. Cambes : 1 404 (-2,43)

. Authie : 1 396 (-0,07)

. Eterville : 1 369 (+0,66)

. Saint-Aubin : 799 (+0,50)

. Villons : 699 (+0,86)

. Périers : 490 (+0,20)