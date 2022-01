Saint-Valery-en-Caux. Voile : le valeriquais Manuel Cousin qualifié pour la Route du Rhum

La saison débute bien pour Manuel Cousin, le skipper de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime). Dimanche 13 mai 2018 à 12h22, il a franchi la ligne d'arrivée de la Bermudes 1000 Race (de Douarnenez en Bretagne jusqu'à Cascais au Portugal) en quatrième position. Une bonne entrée en matière dans le circuit des 60 pieds IMOCA.

Manuel Cousin à l'arrivée de la Bermudes 1000 Race le dimanche 13 mai 2018. Son objectif final : le Vendée Globe 2020. - Groupe Sétin Voile

Ce résultat lui permet de se qualifier pour la Route du Rhum 2018. L'épreuve fêtera cette année ses 40 ans. Le départ est prévu le 4 novembre 2018 depuis Saint-Malo pour rejoindre la Guadeloupe.

Objectif final : le Vendée Globe

Pour s'entraîner au mieux, Manuel Cousin et son sponsor Groupe Sétin Voile ont décidé de rajouter une course au programme de l'année 2018 : la Monaco Globe Series (1-8 juin). Il s'agit de la première course en IMOCA en Méditerranée. L'objectif est de se qualifier plus rapidement pour le Vendée Globe 2020.

