Affaire Mathis Jouanneau : la pétition signée par plus de 30 000 personnes

Le 11 mai 2018 à 18:53 Par : Maxence Gorréguès

Depuis qu'elle a été relayée par plusieurs médias normands à partir du premier week-end du mois de mai 2018, la pétition visant à relancer l'enquête sur la disparition de Mathis Jouanneau, ce jeune enfant originaire de Caen (Calvados) et qui n'a plus donné signe de vie depuis septembre 2011, a recueilli plus de 30 000 signatures.