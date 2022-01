Caen. Bonne table à Caen : La Fabrique côté terre

Le lieu est aéré. La décoration équilibrée et bien pensée avec une fresque signée d'un artiste local, Piotre, qui donne du caractère au lieu. Il ne reste plus qu'à s'asseoir pour profiter d'un moment qui sans même avoir goûté le moindre plat, s'annonce agréable.

Préparation délicate

La maison propose une formule entrée-plat ou plat-dessert à 16 €, ou à 18 € pour profiter des trois plats. Sans surprise, la présentation des assiettes est des plus soignées, pour mieux mettre en avant la qualité des produits, avec une prime à la fraîcheur. Ici la formule du jour se conjugue à la semaine avec, lors de notre passage, une délicate préparation de légumes accompagnée de fromage de chèvre, un pavé de saumon avec sa crème d'asperges et son chou rouge, et pour conclure, un mille-feuille aux agrumes.

Déclinaison du restaurant La Fabrique côté mer installé à Lion-sur-Mer, cet opus version terre propose également une carte fournie pour une adresse qui joue la carte fraîcheur. En quelques jours, le burger de La fabrique avec sa viande hachée, sa sauce locale, sa mimolette et ses frites maison est déjà devenu un classique. La ballotine de volaille avec son jus réduis au poivre cacao/framboise s'est également déjà trouvé des fans. Des plats de poisson sont également à la carte. Les petits appétits pourraient même se satisfaire d'une entrée et d'un dessert, avec notamment le maki de poisson ou le foie gras de canard maison. En soirée, le restaurant propose un bar à tapas ouvert à partir de 18h30.

Pratique. 29 place Saint-Sauveur à Caen. Tél. 02 31 74 78 86