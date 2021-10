Intouchables au cinéma Lux : "Le cinéma doit être accessible à tous"

Intouchables vient de dépasser la Grande Vadrouille en terme de nombre d’entrées au cinéma, avec 17 millions de places vendues à ce jour. Mais si le film parle du handicap comme aucun autre ne l’avait fait auparavant, il reste un problème majeur : l’accessibilité du cinéma pour certains handicapés.

Le Lux s’illustre ainsi une fois de plus en proposant jusqu’au 17 janvier, des séances spécialement destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes, en collaboration avec l’Association des Sourds de Caen et du Calvados, avec des séances sous-titrées en français, et l’AVH, (Association Valentin Haüy), à l’intention des aveugles et malvoyants, avec deux séances en audiodescription les 14 et 17 janvier.

“Nous avons fait le constat que le film était visible partout mais pas nécessairement par tous”, commente Romuald Poretti, responsable des animations au cinéma Lux.

Pratique. Au Lux, 6 avenue Sainte-Thérèse, à Caen, jusqu’au 17 janvier.

Toute la programmation du Lux sur www.cinemalux.org et au 02 31 82 29 87.