Saint-Lô. Manche : pour récupérer les dons alimentaires, le Secours Populaire a besoin d'aide

Cela peut paraître paradoxal : alors que les dons alimentaires augmentent, le secours populaire de la Manche s'inquiète pour la poursuite de son activité. Le jeudi 3 mai 2018, le secrétaire général de la fédération a écrit aux sénateurs et députés de la Manche, ainsi qu'au président du Conseil départemental, à ceux des agglomérations et à tous les maires des communes où l'association possède des structures.

Un budget de 47.000 euros

Son but : alerter les élus sur la situation financière de la fédération manchoise. Pour poursuivre la collecte et la distribution de denrées alimentaires du nord au sud du département, elle doit impérativement trouver un nouveau camion et un engin pour transporter les palettes. Un budget de 47.000 euros environ, que le Secours Populaire ne peut pas assumer seul.

Transporter plus de palettes

Cette nécessité se fait davantage sentir, car les dons ont augmenté depuis deux ans, grâce à la loi contre le gaspillage alimentaire, qui oblige les supermarchés de plus de 400 m2 à faire don des invendus encore consommables. "De nombreuses petites ou grandes surfaces nous sollicitent pour venir chercher des produits. Quand la quantité est importante, soit il faut faire appel à des transporteurs, soit faire des allers-retours pour charger les palettes, avec des véhicules vieillissants" souligne le secrétaire général de la fédération de la Manche du secours populaire, Joël Carpier.

Joël Carpier - Secours Populaire Impossible de lire le son.

350 tonnes distribuées

Si le Secrétaire général fait avant tout appel aux élus, c'est parce que le Secours Populaire, basé à Querqueville, alimente 21 antennes, réparties dans tout le département… "mais le coût de la solidarité est supporté par le Secours Populaire, pas par les communes".

Joël Carpier - Secours Populaire Impossible de lire le son.

En 2017, le Secours populaire de la Manche distribué 350 tonnes de produits alimentaires à plus de 12 000 personnes dans la Manche.