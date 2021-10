Au collège Jean Moulin de Caen, on teste "classe le matin, sport et culture l'après-midi"

Deux classes de cinquième ont été tirées au sort pour l’expérimentation. Les cinquante enfants concernés suivent un rythme scolaire un peu particulier. Le mardi après-midi, deux groupes se retrouvent au théâtre, jouent des scènes de Molière ou de Tardieu. Parfois, c’est atelier de danse hip-hop, formation aux premiers secours ou au langage des signes, et aide aux devoirs. Le mercredi après-midi, sport, et le jeudi après-midi, alternativement éducation musicale et arts plastiques.

“Douze semaines après, les enseignements sont nombreux. Les élèves gagnent en assurance et en concentration. Cela leur donne une meilleure connaissance d’eux-mêmes, et assure la cohésion entre eux”, note Jean-Louis Lacoste, le principal du collège. “Nous voulons leur montrer qu’il existe de nombreuses pratiques culturelles.” L’expérience sera renouvelée l’an prochain.