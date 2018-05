Finale Coupe de France - Le Petit Poucet des Herbiers contre l'ogre PSG

Le 08 mai 2018 à 04:40

"On est là pour apprendre. J'espère que les grands joueurs du PSG vont nous donner la leçon", dixit l'entraîneur des Herbiers. Le petit club vendéen va tenter de résister aux assauts des Parisiens mardi (21h05) dans une finale de Coupe de France on ne peut plus déséquilibrée.