Macron appelle la Nouvelle-Calédonie à "ne pas faire reculer l'Histoire"

Le 05 mai 2018 à 13:25

Emmanuel Macron a joué l'apaisement samedi lors de sa visite sur l'île d'Ouvéa, étape la plus sensible de son séjour en Nouvelle-Calédonie, où il a appelé la population et ses dirigeants à "ne pas faire reculer l'Histoire", à six mois d'un référendum sur l'indépendance.