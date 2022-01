Rouxmesnil-Bouteilles. Seine-Maritime : 82 suppressions de postes chez Davigel

C'est un groupe connu par tous les Dieppois et les Seinomarins. Installée à Rouxmesnil-Bouteilles (Seine-Maritime), l'entreprise Davigel disparaît après sa fusion avec le groupe Brake France pour devenir Sysco France. Un comité central d'entreprise s'est tenu mercredi 2 mai et jeudi 3 mai 2018 à Paris pour présenter la future organisation. "Nous sommes encore dans la consultation jusqu'à la fin de l'année avec la présentation prochaine d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévient un porte-parole de l'entreprise, il n'y aura pas de changements avant 2019."

Ce projet prévoit la suppression de 82 postes en Seine-Maritime sur les 657 que compte le département. Dans le détail, 79 postes seront supprimés au siège de Davigel, à Rouxmesnil-Bouteilles, qui compte actuellement 295 emplois. Trois emplois seront supprimés dans l'entrepôt de Tôtes (actuellement 117 postes) qui deviendra l'entrepôt pour l'export du groupe. À noter que le site d'Offranville, qui deviendra Les Ateliers du goût (245 salariés), ne subira aucun changement.

Partout en France, le groupe Sysco France compte aujourd'hui 4035 salariés. 630 suppressions et 430 créations sont prévues, soit un solde négatif de 199 postes, "ce qui représente seulement 5 % de l'effectif total".

"Conquérir des parts de marché"

"Nous réorganisons la société pour être plus performant et conquérir des parts de marché, poursuit le porte-parole, nous allons aussi réunir les deux systèmes de Davigel et Brake France en maintenant le laboratoire de qualité à Rouxmesnil qui prendra en charge tous les volumes du nouveau groupe." Autre activité qui va être installée sur le site dieppois, celui de la paie : "Il n'y aura plus ce service à Limonet [le siège de Brake France, près de Lyon, ndlr]".

"Ces nouvelles structures seront installées de manière pérenne, nous n'allons pas les mettre ailleurs ensuite car ça a un coût pour déplacer les salariés", ajoute le porte-parole de Sysco France. Des investissements sont aussi prévus par le groupe, notamment à Rouxmesnil-Bouteilles qui sera transformé en pôle administratif, un lieu qui a "besoin d'une rénovation". Le petit entrepôt, situé juste à côté, est "maintenu" pour stocker les produits en provenance du site d'Offranville.

Une réunion publique

Avec ces suppressions de postes, certains salariés seront "incités" à aller travailler sur un autre site du groupe alors que le siège social de Sysco France sera installé à Paris. "Il s'agit d'avoir un point central pour les salariés qui viennent de Dieppe ou de Lyon et d'avoir une vitrine pour nos clients", complète le porte-parole du groupe qui ajoute que le site de Massy-Palaiseau sera déplacé à Paris.

En attendant, "les gens ont des questions car on ne sait pas quels sont les métiers impactés par les suppressions de postes, on n'a pas le détail", rapporte Stéphane Baumgarthen, délégué syndical central CGT chez Sysco France. Les salariés attendent surtout de connaître "la localisation" de leur poste. "Pour nous ce n'est qu'une face cachée de l'iceberg et, dans les années à venir, on peut s'attendre à beaucoup d'autres annonces qui peuvent être défavorables pour le site dieppois."

Stéphane Baumgarthen Impossible de lire le son.

Une réunion publique d'information pour la population est d'ores et déjà prévue vendredi 18 mai 2018 à partir de 17h30 à Dieppe. Le lieu de rendez-vous sera communiqué prochainement par la CGT.