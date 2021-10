La recette de la Galette des Rois by Tendance Ouest!

Perdurant à travers les siècles, la galette est devenue une sorte de tourte de feuilletage fourrée de frangipane, de compote, de chocolat. Il existe encore quelques pâtissiers qui font la galette à l'ancienne, un très bon feuilletage cuit et glacé au sucre.

L'important, c'est de trouver la bonne recette, celle qui fera briller les yeux du petit (ou du grand) qui tirera la fève...



Préparation : 10 min

Cuisson : 20 à 30 min



Ingrédients (pour 6 personnes) :

- 2 pâtes feuilletées

- 140 g de poudre d'amandes

- 100 g de sucre fin

- 2 oeufs

- 75 g de beurre mou

- 1 jaune d'oeuf

- 1 fève



Préparation :



Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une fourchette.



Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2 oeufs et le beurre mou.



Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.



Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords.



Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d'oeuf.



Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7); vérifier régulièrement la cuisson !



(Recette extraite du site "marmiton")