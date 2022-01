Tendance confidences avec le Jésuite François Euvé

François EUVÉ est jésuite, rédacteur en chef de la revue Études. Agrégé de physique, théologien, il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Crainte et tremblement : une histoire du péché (Le Seuil, 2010), Darwin et le christianisme (Pocket, 2009), Dieu et la science avec André Comte-Sponville et Guillaume Lecointre (Presses de l’ENSTA, 2011), Pour une spiritualité du cosmos : découvrir Teilhard de Chardin (Salvator, 2015). Au nom de la religion ? Barbarie ou fraternité aux Editions de l'Atelier, 2017).





François Euvé (Piste 1) Impossible de lire le son.





François Euvé (Piste 2) Impossible de lire le son.





Billet Spirituel P. Laurent Lair Impossible de lire le son.

L’assassinat par deux jeunes djihadistes du père Hamel le 26 juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, précédé par l’attentat de Nice, a saisi d’effroi l’opinion publique. Dépassant la colère et le désir de

vengeance, des chrétiens et des musulmans ont assisté ensemble à la messe dominicale. Comment comprendre qu’un acte aussi barbare et des gestes aussi fraternels puissent être tous commis au nom de la religion ?

François Euvé interroge ce paradoxe

Réduire les crimes des djihadistes à des causes sociales masque ce qui, dans leur rapport au Coran, les conduit à commettre l’ignoble en invoquant Allah. En

conclure que l’islam est intrinsèquement violent est aussi réducteur. La question majeure est celle de Dieu : est-Il un être omnipotent dont la volonté s’impose aux hommes au mépris de leur liberté et

de leur dignité ou fait-Il place à la raison humaine ? L’interrogation dépasse l’islam et touche toutes les religions.

Après un XXe siècle où la violence de masse avait des motivations a-religieuses (la « race supérieure », « l’homme nouveau »), pourrait survenir un XXIe siècle où, mue par un vertige fondamentaliste, la barbarie serait commise au nom de Dieu.

Loin de se résigner à cette perspective tragique, cet essai stimulant invite à reconsidérer le rapport des religions à la vérité. Et si, au lieu d’être chosifiée comme une idole, la vérité se faisait dans le dialogue, en marchant avec l’autre, qu’il croie ou non en Dieu ?