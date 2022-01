Caen. Pierres en lumières : les animations à ne pas manquer dans le Calvados

Samedi 19 mai 2018, l'animation Pierres en lumières revient vous faire découvrir les trésors du patrimoine de la région d'une nouvelle façon. Comme chaque année, des dizaines de lieux privés ou publics proposent différentes animations dans le Calvados : promenades musicales, visites guidées, concerts, balades aux flambeaux, illuminations…

Voyage dans le temps

À noter, le spectacle de son et de mapping vidéo qui fait revivre les vestiges du forum de Vieux-la-Romaine. L'occasion de se promener aussi dans les deux maisons romaines mises en lumière à la bougie et aux flambeaux. Du côté de Honfleur, partez à la découverte des contes et légendes qui ont fait l'histoire de la ville en vous baladant dans ses rues à la lueur des lampes-tempêtes.

Partout ailleurs, cette soirée est aussi l'occasion de découvrir églises et abbatiales d'une façon différente. À Saint-Aubin-sur-Mer, l'église sera illuminée par 1000 bougies, à Douvres-la-Délivrande, une visite guidée est proposée, tout comme à Bernières-sur-Mer où l'église sera éclairée par les chandelles. À ne pas manquer non plus, l'incontournable cathédrale de Bayeux.

Du côté de Caen, rendez-vous à la maison d'Yvonne Guégan où les jardins seront aussi mis en lumière. Céramiques, sérigraphies, peintures, gravures, estampes, marionnettes sont au menu de cette soirée. Saint-Etienne, Saint-Jean et l'abbaye aux Dames seront bien sûr de la partie.