Caen. Stade Malherbe : pour Jessy Deminguet, c'est "un petit rêve qui se réalise"

Il apporte un souffle nouveau au Stade Malherbe Caen (Calvados). Jessy Deminguet, issu du centre de formation du SMC n'est pas encore professionnel. Et pourtant, samedi 21 avril 2018, il a inscrit son premier but, une retournée, avec l'équipe première contre Metz. "C'est vraiment la première fois que je recevais autant de messages, sourit-il timidement, c'est un grand plaisir d'inscrire un premier but en Ligue 1. Forcément pour l'instant c'est le plus beau but de ma jeune carrière".

"Il est à fond"

À 20 ans, il mesure entièrement la chance qui est la sienne d'être sélectionné dans le groupe pro. "Je me sers de ça tous les jours pour donner le maximum même dans les bouts de matchs que l'on peut me donner." Sans pression, le jeune homme prend ses marques progressivement dans le groupe, comme le confirme Patrice Garande, l'entraîneur de l'équipe. "Pour moi c'est un gamin qui a tout et il fait les choses sur le terrain et tous les jours il est à fond. Il a faim, il court, il s'entraîne, il a envie de réussir."

Pour ce jeune homme originaire de Lisieux, c'est un rêve de gosse qui se réalise. "Le Stade Malherbe c'était l'équipe que je supportais quand j'étais jeune et oui, c'est un petit rêve qui se réalise, même si tout n'est pas encore fait."