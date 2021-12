Mont-Saint-Aignan. Un nouvel espace culturel pour dynamiser Mont-Saint-Aignan

C'est un projet qui dure depuis de nombreuses années à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).

Les travaux de l'espace Marc Sangnier ont été menés sous l'ancienne majorité et ont subi plusieurs problèmes, mais désormais le chantier avance bien. "La culture est en hors les murs depuis 2011 et s'est répartie en plusieurs lieux dans la ville, explique Carole Bizieau, adjointe en charge de la culture, ce qui limite les projets transversaux."

Un problème que devrait régler l'espace Marc Sangnier en réunissant différents acteurs comme le Centre dramatique national, l'école d'improvisation jazz, l'école municipale de musique et de danse ou encore le centre de formation des enseignants danse et musique. "C'est un lieu qui sera aussi ouvert au public avec une cafétéria et une bibliothèque, poursuit Carole Bizieau, et qui permettra de mettre en place des projets entre les différents acteurs."

Ouverture espérée d'ici 2020

Au total, le lieu fera plus de 3000 m² et sera équipé de deux salles de spectacles, l'une de 440 places et l'autre de 120 places. "La grande salle sera plutôt occupée par le Centre dramatique national pour accueillir des spectacles en création et des résidences d'artistes, détaille Carole Bizieau, tandis que la Ville devrait occuper la plus petite."

Concernant le coût de cet espace, la municipalité refuse, pour le moment, de communiquer un chiffre mais promet aux habitants "la transparence". "Je rappelle que nous bénéficions d'une subvention à hauteur de 30 % du coût total", ajoute Carole Bizieau. La date d'ouverture n'est pas encore déterminée, mais l'adjointe en charge de la culture confirme espérer une inauguration avant la fin de la mandature actuelle, d'ici 2020.

