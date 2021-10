La tempête a soufflé fort!

Ce matin, des branches d'arbres ont arraché des câbles et ont privé d'électricité quelques clients sur le secteur d'Echalou.

Situation plus compliquée cet après-midi; 1470 clients n'ont plus de courant (soit 1% des clients d'EDF); principalement sur 2 secteurs :

-dans le Pays d’Ouche, entre Gacé et L’Aigle,

-et sur Boissy Maugis, dans le Perche.