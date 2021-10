Cyclisme : 23 équipes seront au départ du Tour de Normandie

Le Tour de Normandie a reçu une forte demande de participation cette année. Et pour la première fois, l'épreuve accueillera 23 équipes pour son édition 2012. "Il y a des équipes qui viennent tous les ans à l’image de Bretagne-Schuller, Big-Mat Auber 93 ou encore l’équipe Rabobank", énumère Arnaud Anquetil du comité d'organisation. La course est inscrite au calendrier UCI Europe Tour.



Cette année, ce sont donc 23 équipes de six coureurs qui s’élanceront du 19 au 25 mars prochain à travers les cinq départements normands. "Nous avons reçu la confirmation de l’équipe

Europcar. C’est un plus pour l’épreuve sur le plan populaire suite aux résultats que chacun connait sur le dernier Tour de France", ajoute l’organisateur de l’épreuve. Le nom des 23 équipes sera dévoilé dans le détail au cours du mois de janvier.

Les étapes du Tour de Normandie 2012

> 1 - Saint-Lô (Prologue) - Lundi 19 mars

> 2 - Colombelles > Forges-les-Eaux - Mardi 20 mars

> 3 - Forges-les-Eaux > Gaillon - Mercredi 21 mars

> 4 - Aubevoye > Elbeuf-sur-Seine - Mercredi 21 mars

> 5 - Elbeuf-sur-Seine > Flers - Jeudi 22 mars

> 6 - Domfront > Villers-Bocage - Vendredi 23 mars

> 7 - Brécey > Bagnoles-de-l’Orne - Samedi 24 mars

> 8 - Bagnoles-de-l’Orne > Caen - Dimanche 25 mars

