Festival. Interstice investit Caen et la Presqu'île

Il mêle arts visuels, sonores et numériques : le festival Interstice revient du mercredi 9 au dimanche 20 mai 2018. Il accueillera des artistes du monde entier sur une dizaine de sites, tels que le Cargö et le centre chorégraphique national de Caen. De la France au Canada, en passant par le Japon, ces artistes proposent aux spectateurs de découvrir leurs expériences dans des ateliers.

• À lire aussi. À Caen, la lumière s'invite au Dôme



L'idée est de se questionner à propos de l'architecture, de notre rapport aux technologies et à l'histoire de l'art, aux sciences et aux techniques. Au programme, des performances visuelles et sonores, des expositions, des vernissages, mais aussi des concerts, des ateliers de danse etc. Ce festival permet de s'ouvrir au monde et à l'interculturel.

Une première en France

Un bras robotique industriel écrit la bible de Luther en écriture gothique. Voici l'expérience que le collectif allemand robotlab mettra en scène le 9 mai au dôme. Le robot est soigneux, méticuleux et d'une délicatesse extrême. Sa calligraphie est dite parfaite. Il fascine, intrigue et remet en question les relations entre les arts, les sciences et la technologie. Le robot restera au dôme une dizaine de jours.

Pratique. Du mercredi 9 au dimanche 20 mai 2018. Gratuit.