Les changements d'horaires et la hausse des prix des billets semblent digérés.

Mais des difficultés demeurent : trains pas suffisamment à l'heure, matériel usé, nombreux accidents avec des vaches ou des sangliers … manque de matériel aux heures de pointe…

Les 3 régions concernées : Basse-Normandie/ Pays de la Loire et Centre … et la SNCF tentent d'accorder leurs violons et réorganisent le fonctionnement … bilan prévu en avril.