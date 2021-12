Audrieu. Justine, fauchée par un train à Audrieu : la SNCF condamnée à 50 000 euros d'amende

Vendredi 27 avril 2018, la Cour d'appel de Caen (Calvados) a rendu sa décision : SNCF Mobilités a été condamnée à 50 000 euros d'amende pour homicide involontaire, conformément aux réquisitions de l'avocat général. Elle devra également verser 140 000 euros d'indemnité à la famille, soit deux fois plus que ce qui avait été acté en première instance.

Justine, 17 ans, avait été fauchée par un train à la halte ferroviaire d'Audrieu (Calvados) le 2 juillet 2010 en traversant les voies. Alors qu'elle se trouvait sur un passage sécurisé, elle est broyée par une machine lancée à près de 150 km/h.

"On a enfin reconnu que ma fille était victime"

En première instance, le 7 février 2017, la SNCF et Réseau ferré de France (RFF) (aujourd'hui baptisés respectivement SNCF Mobilités et SNCF Réseau) avaient été relaxés. Une aberration pour la mère de la victime, Sandrine Collette, qui avait fait appel. "Cela fait 8 ans que je me bats, raconte-t-elle. Aujourd'hui, je suis soulagée. Justine est toujours morte, on a enfin reconnu que ma fille était victime du lieu, d'une faute."

La SNFC dispose désormais de cinq jours pour décider si elle se pourvoit en cassation. Depuis le drame, des travaux de sécurisation de la halte ferroviaire d'Audrieu ont eu lieu.

