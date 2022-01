Caen. Fauchée en gare d'Audrieu, la SNCF relaxée : la mère de Justine fait appel [VIDÉO]

"Je ne suis pas dépitée, mais dégoûtée et surtout très triste." Sandrine Colette tente de digérer la décision de justice prononcée mardi 7 février 2017 au tribunal de Caen (Calvados). Le président du tribunal n'a pas reconnu la responsabilité de SNCF Mobilités, ni de SNCF réseau (ex-RFF), dans l'accident qui a coûté la vie à sa fille, Justine, le 2 juillet 2010 en gare d'Audrieu dans le Bessin.

Elle veut faire appel avec son avocat

"Il y a une grosse aberration, du coup on a décidé de faire appel. Je n'ai plus rien à perdre, l'essentiel étant parti.", explique-t-elle. "Un jugement au civil ne m'intéresse pas, mais au pénal oui. Il y a un manque à la sécurité évident. Tout le monde le voit, sauf dans un tribunal."

Sandrine Colette veut dégager les responsabilités de chacun :

Sandrine Colette veut dégager les responsabilités Impossible de lire le son.

"Mon combat continue"

Elle s'étonne aussi de voir la justice condamner SNCF Mobilités à verser des dommages et intérêts, sans reconnaître une responsabilité :

Sandrine Colette s'interroge Impossible de lire le son.

"Si on donne de l'argent, c'est qu'on reconnaît quelque chose. Le but n'est pas de faire de l'argent sur la mort de ma fille, mais bien de faire reconnaître les responsabilités."

Plus de six ans après le drame, une passerelle permet aux usagers de traverser la voie en toute sécurité. Une preuve de plus pour la partie civile qu'il y avait bien un défaut de sécurité en gare d'Audrieu. Avec son avocat, elle entend solliciter le parquet pour que le caractère pénal de cette affaire soit reconnu. "Mon combat continue."



La justice dissocie culpabilité et responsabilité

"Responsable, mais pas coupable, c'est pour faire simple ce qu'a établi la justice, a expliqué Me Dalmasso, avocat de SNCF Réseau (ex-RFF). "Aujourd'hui la justice permet de dissocier culpabilité et responsabilité civile, ce qui n'était pas le cas auparavant puisque lorsque vous étiez relaxé, vous ne pouviez pas être condamné à des dommages et intérêts."

#ProcesJustine ''Ma fille est décédée à cause d'un manque de sécurité à Audrieu. Le droit fait que la SNCF s'en tire. C'est dégeulasse." pic.twitter.com/g8EcKDtcsp — Tendance Ouest (@tendanceouest) February 7, 2017

A LIRE AUSSI.

Justine, 17 ans, tuée par un train à Audrieu : la SNCF et RFF relaxés

Justine, fauchée par un train à 17 ans en Normandie : 50 000 € d'amende requis contre la SNCF