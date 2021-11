Audrieu. Miss France : trois candidates se préparent dans le Calvados

Shooting pour les photos officielles dans le cadre idyllique du château d'Audrieu (Calvados), premières rencontres et précieux conseils avant de se lancer dans la course. C'est le programme de préparation que suivent trois miss du grand Ouest réunies en Normandie, mardi 24 et mercredi 25 octobre 2017.

Direction la Californie

Chloé Guénard, Alexane Dubourg et Caroline Lemée, respectivement Miss Pays-de-Loire, Normandie et Bretagne, se préparent avant d'entrer dans la course. Prochaine étape pour les trois jeunes femmes: le grand voyage des miss. Cette année, direction la Californie. C'est notamment au cours de ce séjour qu'elles passeront le test de culture général.

Déjà, les toutes nouvelles reines de beauté ont fait leur premier pas avec leur écharpe. Studio radio, plateau télé… Elles découvrent progressivement un nouveau monde. Un peu impressionnée, Chloé Guénard assure pourtant qu' "on se rend compte au fur et à mesure que l'on est capable de faire plein de choses que l'on ne connaissait pas avant".

Séance photo pour miss Normandie au château d'Audrieu. - Marie-Charlotte Nouvellon

Conseillées par Émilie Ménard, du comité Miss France, les jeunes femmes doivent aussi savoir improviser. "C'est surtout une aventure où il faut surtout savoir rester soi-même", souligne Alexane Dubourg, la Normande du trio. Et si elles redoutent toutes un peu la compétition, l'esprit qui règne entre les trois concurrentes de l'Ouest semble plutôt bon enfant.

La semaine prochaine, Alexane tournera son clip de présentation, qui sera diffusé lors de la grande soirée de l'élection sur TF1 le 16 décembre 2017. Miss Normandie préparera ensuite son trousseau, avec notamment une robe de gala choisie par ses soins, avant de s'envoler vers la Californie le 15 novembre 2017.

