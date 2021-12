Caen. Les corps des deux skieurs normands disparus en mars retrouvés

Jeudi 26 avril 2018, vers 10 heures du matin, les CRS (Compagnie républicaine de sécurité) des Alpes ont retrouvé les corps de deux skieurs normands qui avaient disparu, emportés par une avalanche le 4 mars dernier. Ils skiaient alors hors-piste dans le secteur du Planay sous le col de la Bâthie, dans la station d'Arêches-Beaufort (Savoie), quand ils avaient été ensevelis par une coulée de neige.

Les effets personnels retrouvés

Les recherches avaient dû être interrompues à cause du mauvais temps et des avalanches. Avec le retour d'une météo plus clémente, les recherches avaient pu reprendre. Les secouristes ont d'abord retrouvé les effets personnels des disparus.

Parmi les deux disparus se trouvait Jean-François Toudic, créateur de la marque normande Heula. Les corps ont été pris en charge par les pompes funèbres.

