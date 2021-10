Caen. Avalanche : deux skieurs de Caen toujours portés disparus

Les recherches ont beau avoir repris toute la matinée du mardi 6 mars 2018, les personnes mobilisées ne sont pas parvenues à retrouver les deux hommes de 47 et 49 ans, originaires de la région de Caen (Calvados), qui ont été emportés par une avalanche, dimanche 4 mars 2018. Ils skiaient alors hors-piste dans le secteur du Planay sous le col de la Bâthie, dans la station d'Arêches-Beaufort (Savoie) quand ils ont été ensevelis par une coulée de neige.

Des habitués de la station

Les deux femmes des victimes ont donné l'alerte le jour même, ne les voyant pas revenir. Ils connaissaient la station depuis plusieurs années. Plus d'une soixantaine de secouristes ont été mobilisés, dont des CRS Alpes d'Albertville et de Grenoble, et des membres des pelotons de gendarmerie de haute montagne de Bourg-Saint-Maurice et de Modane. Près de 48 heures après l'avalanche, les sondages minutieux pour retrouver les deux vacanciers sont restés sans réponse.

Alors que de nombreuses avalanches ont endeuillé nos massifs, j'appelle tous ceux qui pratiquent les sports d'hiver à la plus grande prudence.

Alors que de nombreuses avalanches ont endeuillé nos massifs, j'appelle tous ceux qui pratiquent les sports d'hiver à la plus grande prudence.

Suivre les consignes des autorités est indispensable pour ne pas se mettre en danger. Et ne pas mettre en danger nos équipes de secours.

Depuis le début de la saison 2017-2018, 28 personnes sont mortes ou portées disparues dans des avalanches en France, dans la moyenne des décès constatés chaque année dans l'Hexagone. En 1981 et 2006, 56 personnes ont perdu la vie suite à des coulées de neige. Face aux conditions climatiques actuelles et au cumul de précipitations enregistrées depuis le début de l'année sur les Alpes, le ministre de l'intérieur, Gérard Collomb, a appelé les skieurs "à la plus grande prudence".

