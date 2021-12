Saint-Lô. Disparition inquiétante : un appel à témoins lancé à Saint-Lô

Depuis le dimanche 15 avril 2018, personne n'a aperçu Raymond, 87 ans, ni à son domicile du quartier du Bouloir, à Saint-Lô (Manche), ni ailleurs. Dix jours après sa disparition, la police a lancé un appel à témoins. Les policiers précisent qu'il pourrait s'être rendu "aux jardins ouvriers route de Tessy à Saint-Lô ou au niveau de la ferme de la Ferronière sans autre précision."

Un vieil homme malade et dépressif

L'homme recherché est "de type européen, prénommé Raymond, âgé de 87 ans, 1m60, calvitie partielle, cheveux blancs courts et raides, porteur de lunette de vue, de corpulence normale, vêtu d'un pull-over vert, d'un jean bleu et de bottines noires". Il est atteint de la maladie de Parkinson et serait dépressif.

Pour tout renseignement utile, vous pouvez contacter le Commissariat de Police de Saint-Lô au 02 33 72 68 00.

