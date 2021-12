Saint-Ébremond-de-Bonfossé. Manche : accident à Saint-Ebremond de Bonfossé, un homme tué 

Un poids lourd de 40 tonnes transportant du lait et un véhicule utilitaire sont entrés en collision à Saint-Ebremond de Bonfossé (Manche), mercredi 25 avril 2018, à la mi-journée. L'accident s'est produit dans un enchaînement de virages sur la D999. Le camion a fini sa course dans un champ et l'utilitaire dans le fossé d'en face. La route a dû être coupée pour permettre l'intervention des équipes de secours.

Après la collision, le camion a fini sa route en se couchant dans un champ en contrebas - Tendance Ouest

Un conducteur décédé.

Le conducteur de l'utilitaire, un quinquagénaire, inconscient à l'arrivée des secours, a dû être désincarcéré. Le médecin du SMUR dépêché sur place n'a pu que constater son décès. Le conducteur du poids lourd, légèrement blessé a été transporté à l'hôpital de Saint-Lô.

L'intervention des pompiers et du SMUR n'aura pas empêché le décès du conducteur de l'utilitaire - Tendance Ouest

A LIRE AUSSI.

Saint-Lô : un poids-lourds se renverse, circulation coupée toute la journée dans le secteur de Candol

Neige: des milliers de personnes encore bloquées sur les routes dans le Sud

Véhicule à contre-sens sur rocade Nord du Havre : un mort

Épisode de verglas : la Seine-Maritime bloquée

Les vignettes anti-pollution obligatoires à Paris au 16 janvier