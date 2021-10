L'entreprise Gazengel ravagée par les flammes à Juilley

Le feu a pris dans le hangar où était stocké une partie de la flotte des véhicules de la maçonnerie Gazengel. Une quarantaine de pompiers de la Manche et d'Ille et Vilaine ont du participer à l'intervention. Une partie de la toiture s'est effondrée dans l'incendie et la totalité de la flotte automobile stationnée sous le bâtiment industriel est hors d'usage Une partie des 27 ouvriers salariés et intérimaires employés par la société devrait connaître du chômage partiel. L'origine du sinistre n'est pas encore connue.